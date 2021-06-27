شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض بجميع أصنافهما اليوم الأحد 27-6-2021 وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن، إن السعر مستقر منذ أكثر من شهر عند 27-28 جنيها من المزرعة بالنسبة للدواجن البيضاء، ويتراوح سعر المستهلك بين 30-32 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيها الكيلو.

وأشار الفيومي إلى أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة استقرت عند 38 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41- 42 جنيها في المزرعة و46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.