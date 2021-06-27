الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض بجميع أصنافهما اليوم الأحد 27-6-2021  وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن، إن السعر مستقر منذ أكثر من شهر عند 27-28  جنيها من المزرعة بالنسبة للدواجن البيضاء، ويتراوح سعر المستهلك بين 30-32 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيها الكيلو.

 

وأشار الفيومي إلى أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة استقرت عند 38 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41- 42 جنيها في المزرعة و46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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