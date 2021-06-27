شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا فى أول أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الأحد 27-6-2021 ، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولى أن تزايد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي يتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن الجوع آخذ في التزايد منذ عام 2014 بسبب الصراعات والصدمات الاقتصادية والظروف المناخية البالغة الشدة. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.