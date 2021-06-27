شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تمويل البنوك لقطاع التجارة إلى 147 مليون دينار في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نمواً واضحاً من بداية 2021 بنسبة 8.4% وبقيمة 11.5 مليون دينار، ليرتفع من 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 147.1 مليون دينار في إبريل الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي تراجع التمويل التجاري المقدم من البنوك المحلية بنسبة 24.8% خلال شهر إبريل، وبقيمة 48.6 مليون دينار لينخفض من 195.7 مليون دينار في مارس إلى 147.1 مليون دينار في إبريل.

هبط التمويل على أساس سنوي بنسبة 29.85% بقيمة 62.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 209.7 مليون دينار في إبريل 2020.

وكان التمويل التجاري قد شهد أعلى مستوى له منذ 2019 في شهر يناير الماضي بقيمة بلغت 241.8 مليون دينار، في حين شهدت التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في أغسطس 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار، بحسب صحيفة السياسية.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك الكويتية تراجعاً بنسبة 0.8% بقيمة 28.4 مليون دينار خلال أربعة أشهر، لينخفض من 3.279 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.25 مليار دينار في إبريل الماضي.

في المقابل شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1.2% بقيمة 40.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.21 مليار دينار في مارس الماضي.

وتراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 9.6% بقيمة 346.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.597 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

وكان رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك قد زاد بنسبة بلغت 1.5% وبقيمة 600 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.38 مليار في نهاية إبريل.

كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8% وبقيمة 1.12 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.255 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.