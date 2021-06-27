شكرا لقرائتكم خبر عن «الائتمان الكويتي» يقدم قروضاً بأكثر من 6.3 مليون دينار في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي مصروفاته خلال الأسبوع الماضي بلغ 6 ملايين و305 آلاف و216 دينارا، بينما تم تحويل قروض بواقع ألف و79 دفعة عبر "الأونلاين".

جاء ذلك في إحصائية صادرة عن البنك عن الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، وتضمنت أن 46 عميلا استفادوا من خدمة القرض الذكي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في حين أن عدد المستفيدين من إنشاء حساب على بوابة البنك باستخدام تطبيق «هويتي» بلغ 893 عميلا، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وبينت الإحصائية أن عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي بلغ 711 كشفا، إضافة إلى أن البنك أصدر 1005 قرارات في حين تم الرد على 201 استفسار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبال 1028 مكالمة من خلال مركز الاتصال.

وكانت احصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي كشفت في مستهل الشهر الجاري أن اجمالي المصروفات بلغ 7.42 مليون دينار وتم تحويل قروض بواقع ألف و251 دفعة «أون لاين»، الأسبوع الماضي ومن تاريخ 6 حتى 10 الجاري.

وقال بنك الائتمان الكويتي، إنه صرف ما يناهز 24 مليون دينار كويتي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

وذكر البنك أنه قبل جائحة كورونا اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونياً عبر تطبيق "الائتمان" على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.