شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 27 يونيو الجاري حتى 1 يوليو المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من ذيب، جاكو، مدينة المعرفة، نماء للكيماويات، مجموعة الحكير، كيمانول، الأهلي، الكابلات، الخليجية العامة، الشرقية للتنمية، دار الأركان، بن داود، ثوب الأصيل، إتحاد الخليج، الأهلية، أمانة للتأمين، ريدان الغذائية، إعمار، ميدغلف للتأمين، أرامكو السعودية، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من شركة سابك للمغذيات الزراعية، سبكيم العالمية، المملكة، المجموعة السعودية، العربي الوطني، ينساب.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الأحد، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتعتمد الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية، اليوم الأحد، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

كذلك تعتمد الجمعية العمومية لشركة نماء للكيماويات، اليوم الأحد، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، اليوم الأحد تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة مدينة المعرفة الإقتصادية، اليوم الأحد، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، يوم الإثنين، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، يوم الإثنين، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية و ذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية للبنك الأهلي السعودي، يوم الاثنين، مُقترح زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، يوم الإثنين، على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 1.206 مليار ريال إلى 674.508 مليون ريال، ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، يوم الأربعاء، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

ويُستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بقيمة 549.999 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يُستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح شركة المملكة القابضة عن الربع الثاني من العام 2021، بنسبة 1.25 %، بواقع 12.5 هللة.

ويُستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بقيمة 225 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يُستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية"سافكو"، بقيمة 595 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة أرامكو السعودية، يوم الخميس، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح البنك العربي الوطني، بقيمة 525 مليون ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.35 ريال للسهم، بما نسبته 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات"ينساب"، بقيمة 595 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.