شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستحوذ على منشأة لوجستية بالولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أميركي.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة واطلعت عليه "أخبار اليوم" تأتي هذه المعاملة في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.

وتتمتع منشأة فيدكس بموقع فريد، بالنظر إلى قلة الخدمات المماثلة المتوفرة في المنطقة المجاورة مما يجعلها جاذبة لكبار المستأجرين المعروفين، ويجعل منها استثمارا جذابا لجي إف إتش.

وتقع المنشأة في مركز لوجستيات بارز في ولاية أوهايو، في إحدى المدن التي تعتبر من أسرع المدن نمو في البلاد حيث توفر مدخلا إلى أكثر من 60% من سكان الولايات المتحدة في يوم قيادة واحد. ونظرا لموقعها الاستراتيجي فإنها تعتبر منشأة للمهام الصعبة لفيدكس ولنشاطها لخدمات التوصيل الأرضي المتنامية داخل البلاد.

وكانت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة، التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية قد وقعت في منتصف الشهر الجاري اتفاقيات للتخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة الأميركية 1 و2 (يشار إليهما مجتمعين بـ "المحفظة الصناعية بالولايات المتحدة"، "المحفظة" أو "الاستثمار") التي استحوذت عليها جي إف إتش كابيتال في عام 2016.

يشار إلى إنه مؤخرا، ذكرت مجموعة جي إف إتش المالية أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف.

وأوضحت المجموعة أن المناقشات قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم في المصرف.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، تحقيق صافي ربح خلال عام 2020، بلغ 45.1 مليون دولار، مقارنة بـ 66.03 مليون دولار في 2019، بتراجع 31.7%.