شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"ساما": البنوك الرقمية تحفز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي السعودي "ساما"، إن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.
وأوضح أن الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية هو أن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ومنذ أيام، قال البنك المركزي السعودي (ساما) إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية بالمملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي ).
وأشار المركزي في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، إلى أن ذلك أيضا سيأتي من خلال تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
وعلى ذات الصعيد، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن موافقة مجلس الوزراء على منح ترخيص لشركتها التابعة "شركة المدفوعات الرقمية السعودية" "stc pay" لتصبح بنك رقمي برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.
وأفادت الشركة، بأن الموافقة أعلاه وإجراءات إتمام الصفقة واستكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.
وبحسب البيان، ستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي.
وكانت "اس تي سي" قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية -stc pay- (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%)، لصالح شركة ويستيرن يونيون.
ونوهت الاتصالات إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس مال شركة stc pay وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.
يُشار إلى أنه قد تم رفع رأس مال شركة stc pay، منذ الإعلان الأول، من 400 مليون ريال سعودي إلى 948 مليون ريال سعودي نتيجة تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال سعودي إلى رأس مال stc pay، بالإضافة إلى ضخ اس تي سي مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال لشركة stc.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء قبل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.