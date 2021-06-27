شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"ساما": البنوك الرقمية تحفز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي السعودي "ساما"، إن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.

وأوضح أن الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية هو أن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.