شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صيف دبي 2021 تعود لكم بحلة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقد حان الوقت الآن لنستعد لصيف مليء بالكثير من المرح، الاحتفالات، العروض والتخفيضات مع مفاجآت صيف دبي 2021. فقط في دبي لن تتكرر التجربة مرتين بل سوف تتمتعوا بمغامرة مختلفة كل يوم. تبدأ مفاجآت صيف دبي 2021 في 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر. إنها الفرصة المثالية لاستكشاف مدينة دبي مع الاستمتاع بأضخم العروض وأفضل الصفقات، حيث ستقدم لكم دبي عروضاً استثنائية ومتنوعة في مختلف أنحاء الإمارة تشمل عدداً هائلاً من البضائع والخدمات.

تعاونت مجموعة ماجد الفطيم مع مفاجآت صيف دبي 2021 لإطلاق خصم جنوني لمدة 12 ساعة في 1 يوليو حيث ستصل الخصومات حتى 90%، ومراكز التسوق المشاركة هي مول الإمارات، ديرة سيتي سنتر، مردف سيتي سنتر، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر البرشاء، ومعيصم سيتي سنتر. يمكنكم أيضاً الاستمتاع بالعروض المقدمة من جمبو للإلكترونيات، ومنها خصم 100 درهم مقابل إحضار الجهاز القديم، الحصول على فرصة ربح 10 أجهزة ألعاب فيديو، وخصم 15% بقيمة تصل إلى 100 درهم على الفنادق المشاركة. وفي زيارتكم لنخيل مول، احصلوا على فرصة تدوير العجلة العشوائية بعد إنفاق 200 درهم أو أكثر لربح تذكرة دخول لذي فيو في نخلة جميرا، إقامة مجانية في فندق سانت ريجيس، أو قسائم مشتريات متنوعة. ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، يقدم 1915 صديقي وأولاده فرصتين أسبوعياً لربح 5,000 درهم لكل رابح، إضافة إلى الخصومات التي تزداد بزيادة قيمة المشتريات.

بينما تستمتعون باصطياد أفضل الخصومات، يمكنكم حضور مختلف العروض الثقافية والترفيهية المباشرة داخل مراكز التسوق في دبي. ابن بطوطة مول يمنحكم الفرصة لاسترجاع ذكريات الطفولة الجميلة مع توم وجيري حيث سيمكنكم الدخول في تشيز تاون لمغامرة مطاردة الأولى من نوعها في ردهة الهند، يمكنكم الانضمام من 1 إلى 30 يوليو. إلى جانب ذلك، يتيح ابن بطوطة مول لكم حضور حفلات استعراضية لتوم وجيري ويستطيع أطفالك الالتقاء بهما هناك!

لقضاء صيف ممتع ومتكامل لابد من زيارة الشاطئ ولن تمنعكم درجات الحرارة المرتفعة من ذلك، حيث يمنحكم دبي فستيفال سيتي مول فرصة ربح تجربة محاكاة خاصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء الصيف على الشاطئ داخلياً في باحة المركز تسمح لأطفالكم بممارسة جميع أنشطة الشاطئ الصيفية بشكل آمن وممتع، يمكنكم دخول السحب بعد إنفاقكم 300 درهم أو أكثر، كما ستحصلون على فرصة ربح بطاقة مشتريات بقيمة 20,000 درهم أسبوعياً للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول. مهلاً .. هل ترغب بأن تصبح مليونيراً؟ بمناسبة احتفال مفاجآت صيف دبي بالذكرى السنوية ال 24، ستتسنى لكم فرصة الحصول على مليون نقطة على تطبيق شير، بعد إنفاقكم 300 درهم أو أكثر ومن ثم مسح الفواتير على تطبيق شير يمكنكم دخول السحب فوراً، سيكون هناك رابح واحد لكل أسبوع منذ بداية الفعالية وحتى نهايتها، بمجموع 9 رابحين.

