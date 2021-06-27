بعد انهيار مبنى فلوريدا.. السلطات تخلي برجاً مماثلاً

فلوريدا-رويترز

قالت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا، حيث انهارت بناية سكنية قبل يومين، إنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب من سكانه خلال فحصه لرصد عيوب إنشائية قد تشير إلى وجود مخاطر مماثلة.

وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد: «أود أن أكون قادراً على القول إنه آمن ولا يمكنني ذلك الآن.. وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر».

وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى «تشامبلين تاورز ساوث» المكون من 12 طابقاً والذي خلف أربعة قتلى و159 مفقوداً ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي. وكان المبنى الذي أنشىء قبل 40 عاماً يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت «ضرراً إنشائياً كبيراً» بالمبنى.