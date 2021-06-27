شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا إلى ربع نهائي اليورو بشق النفس والدنمارك تكتسح ويلز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

عبرت إيطاليا إلى الدور ربع النهائي لكأس أوروبا بشق النفس واحتاجت إلى التمديد لتخطي النمسا 2-1 على ملعب «ويمبلي» في لندن، فيما ضربت الدنمارك بقوة واكتسحت ويلز 4-صفر على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام.

في المباراة الأولى ظهرت إيطاليا بمستوى مخالف لمبارياتها الثلاث الأولى في دور المجموعات واحتكمت إلى التمديد لكي تحجز بطاقتها بفضل البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا اللذين سجلا الهدفين (95 و105 توالياً)، قبل أن يقلص البديل أيضاً ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، لتهتز الشباك الإيطالية للمرة الأولى في المباريات الـ12 الأخيرة بعدما صمدت طوال 1168 دقيقة.

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا في إشبيلية الإسبانية.

وخرج «ناتسيونالي» من ملعب «ويمبلي» وفي رصيده 12 انتصاراً على التوالي و31 مباراة متتالية من دون هزيمة، ما سمح لمانشيني بتحطيم الرقم القياسي الذي حققه فيتوريو بوتسو قبل قرابة قرن من الزمن بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1935 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 1939.

ثنائية دولبرغ

في المباراة الثانية، سجل كاسبر دولبرغ ثنائية على ملعب فريقه السابق في «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام ليقود الدنمارك إلى ربع النهائي في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الإنجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري عام 1992.

ومهد دولبرغ طريق الفوز لبلاده بثنائية (27 و48)، قبل أن يضيف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الآخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الأول في الأدوار الإقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.

وحرمت الدنمارك المنتخب الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل إلى نصف النهائي في أول مشاركة له في النهائيات القارية.

وتواجه الدنمارك التي لعبت للمرة الأولى في هذه النسخة خارج عاصمتها كوبنهاغن، في ربع النهائي هولندا أو تشيكيا اللتين تلتقيان الأحد في بودابست.