شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-6-2021 شهدت استقرارا ما عدا البلطي المزارع الذي شهد ارتفاعا طفيفا، حيث سجل الكيلو من البلطي 1 20-22 جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، كما ارتفع البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها مقابل 16-18 جنيها للكيلو.
و سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، استقرت أسعار البورى 1 بين 50-60 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار سمك المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.