شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد سوق الأسماك اقبالا خلال الفترة الحالية وذلك بسبب توجه المواطنون إلى المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف، وبالرغم من ذلك فإن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا بفضل زيادة نسب المعروض بالسوق.

وأكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-6-2021 شهدت استقرارا ما عدا البلطي المزارع الذي شهد ارتفاعا طفيفا، حيث سجل الكيلو من البلطي 1 20-22 جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، كما ارتفع البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها مقابل 16-18 جنيها للكيلو.

و سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، استقرت أسعار البورى 1 بين 50-60 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار سمك المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.