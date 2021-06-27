شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استحوذت أمازون على تطبيق Wickr؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة أمازون للحوسبة السحابية على Wickr، وهى منصة مراسلة مشفرة تستخدمها الوكالات الحكومية والشركات، حسبما أعلنت الشركة ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى تتطلع فيه أمازون للحوسبة السحابية إلى جذب المزيد من الأعمال الحكومية، وفقا لما نقلته aitnews.

ونتيجة لذلك دخلت AWS فى معركة قانونية مطولة مع مايكروسوفت حول الصفقة السحابية للبنتاجون التى تقدر بمليارات الدولارات. وتستخدم آلاف الوكالات الحكومية خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.

وفى تدوينة قال ستيفن شميدت، نائب الرئيس وكبير مسؤولى أمن المعلومات فى AWS: إن الحاجة إلى خدمات اتصالات آمنة مثل تلك التى يقدمها Wickr قد تسارعت، حيث دفعت جائحة فيروس كورونا الكثيرين إلى تبنى بيئات عمل مختلطة.

وأضاف: تساعد حلول الاتصالات الآمنة من Wickr المؤسسات والمنظمات الحكومية على التكيف مع هذا التغيير فى القوى العاملة لديها، وهى إضافة مفيدة إلى المجموعة المتزايدة من خدمات التعاون والإنتاجية التى تقدمها AWS للعملاء والشركاء.

وأكد إشعار تم نشره عبر موقع Wickr الإلكترونى عملية الاستحواذ، وقال: منذ تأسيسنا قبل عشر سنوات، نمونا لخدمة المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، فى جميع أنحاء العالم، وجنبًا إلى جنب مع AWS، نتطلع إلى الارتقاء بحلولنا إلى المستوى التالى لعملائنا وشركائنا.