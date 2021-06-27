شكرا لقرائتكم خبر عن تكرار الحوادث والوقود يرفعان أسعار التأمين على المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات يرجع إلى عدة عوامل؛ على رأسها وجود سجل متكرر للحوادث من العميل، ونوع المركبة، وزيادة الديات وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، وزيادة أسعار الوقود، وتنامي حالات الاحتيال، مشيرين إلى أن المعايير الفنية تختلف من شركة إلى أخرى، فيما تصل الأسعار إلى نحو 15 ألف ريال في العام.

ودعا المختصون إلى وضع مؤشرات محددة لإعادة احتساب القسط التأميني مع تعدد الخبراء الإكتواريين، حتى لا يفقد السوق التنوع أو يقع تحت طائلة الاحتكار.

ورصدت (اليوم) شكوى لعدد من السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي لارتفاع أسعار التأمين على المركبات، مشيرين إلى أن التأمين على المركبات أصبح من الأمور الضرورية في الآونة الأخيرة، ولكن الأسعار مبالغة وتزيد كل عام.