شكرا لقرائتكم خبر عن 60 يوما للبت في مخالفات الخطوط الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته عن تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية، حيث حددت القواعد صدور قرارات اللجنة في المخالفات خلال (60) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة، وفي الشكاوى خلال (120) يوما من تاريخ قيدها.

وتشمل القواعد عمل لجنة النظر في المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة خلال مدة لا تتجاوز الـ(15) يوما من تاريخ إحالتها، تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.

وعلى اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار، وبأن القرار يكون نهائيا وواجب النفاذ بعد مضي المدد المحددة من هذه القواعد.

وتهدف القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته من خلال تحديد إطار عملها وحوكمته بما يتماشى مع نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته. وتحدد هذه القواعد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

وحسب القواعد يجب على اللجنة عند النظر في المخالفات المحالة إليها مراعاة، دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة السقف المنصوص عليه في المادتين التاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين مكرر من النظام.

كما يجب مراعاة، الرجوع لسجلات اللجنة والهيئة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة تندرج تحت نفس بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها، وعلى اللجنة عند النظر في الشكاوى المحالة إليها مراعاة الاحتفاظ بسجل خاص بقراراتها بشأن الشكاوى للقياس والبناء عليها لدى النظر في الشكاوى الأخرى الواردة إليها مستقبلا.

ويكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق ضوابط، حيث تحيل الهيئة العامة للنقل إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة أو اللجنة ضروريةً لذلك.

وعلى كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أية متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها،وتعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها،وتعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.