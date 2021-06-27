شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 27-6-2021، استقرارا لجميع الأصناف داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 120-140 جنيها ، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.