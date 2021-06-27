شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الخليج للتدريب (4290) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.50% ليخسر السهم نحو -15 هللة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.90، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 32.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.30 ومستوى المقاومة 31.50.