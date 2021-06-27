شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.30، ليستهدف مستوى الدعم 34.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.90 ومستوى المقاومة 35.45.