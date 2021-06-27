شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.57% ليكسب السهم نحو 30 هللة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 19.78، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.78، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 20.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.90 ومستوى المقاومة 20.30.