شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يحلق عالياً – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جازداكو (6090) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.20% بما يعادل 1.10 نقطة، لينجح السهم باختراق مقاومته الحالية 26.80.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.80، ليستهدف مستوى القماومة 30.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.95 ومستوى المقاومة 29.00.