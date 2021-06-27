شكرا لقرائتكم خبر عن جرير في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جرير (4190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.22% بما يعادل 5.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 214.80، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 225.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 214.80 ومستوى المقاومة 225.00.