شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة الأغذية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.06% بما يعادل 6.11 نقطة، ليحاول المؤشر تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10,998.45، ليستهدف مستوى الدعم 10,586.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,586.16 ومستوى المقاومة 10,998.45.