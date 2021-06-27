شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يستعد لكسر دعم مهم – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -7.219 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 22,873.94، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21,100.91.