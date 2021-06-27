شكرا لقرائتكم خبر عن العمران يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العمران (4141) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة الحالي 112.20، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 20 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 112.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 123.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 107.60 ومستوى المقاومة 116.80.