شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة ولكنها طفيفة بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 25.479 نقطة، وذلك مع استناد المؤشر لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.