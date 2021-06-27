شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خطط البنك الدولى لمواجهة التغيرات المناخية.. اعرف في 14 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستزيد خطة العمل الجديدة المعنية بتغير المناخ من الدعم العالي الأثر لتحقيق نتائج مناخية تستهدف خفض مسار الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في البلدان النامية.

وأعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ تهدف إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية بالبلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس.

1 - تعمل خطة العمل 2021-2025 على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" لمساعدة البلدان المعنية على دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماما.

2 - تأتي هذه الخطة أيضا في الوقت الذي تسعى فيه البلدان المعنية إلى إيجاد مسارات مستدامة للخروج من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

3 - قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "ستحدد خطة العمل الجديدة وترتب أولويات العمل بشأن أكثر فرص التخفيف والتكيف تأثيرا، وسنوجه تمويلنا المتعلق بالمناخ وفقا لذلك.

4 - سيتم مساعدة أكبر البلدان المسببة للانبعاثات على تسوية منحنى الانبعاثات ومساعدة مختلف البلدان على النجاح في التكيف والمرونة إزاء تغير المناخ.

5 – سيتم تقديم تمويل الأنشطة المناخية بمستويات قياسية ونسعى إلى حلول تحقق أكبر قدر من التأثير."

6 – تركز الخطة على توفير زيادات كبيرة في التمويل المناخي.

7 - تتضمن الخطة التزاما بزيادة التنفيذ إلى ما متوسطه 35% من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية طوال مدة تنفيذ الخطة.

8- سيحظى جانب التكيف بما لا يقل عن 50% من التمويل المناخي من البنك الدولي، الذي يضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

9- تحفيز وتعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل المناخي؛ وتكثيف الجهود لتنمية أسواق ائتمان الكربون والسندات الخضراء والقروض في البلدان المعنية.

10 - ترتيب أولويات العمل في النظم الرئيسية - الطاقة؛ والزراعة والغذاء والمياه والأراضي؛ والمدن؛ والنقل؛ والتصنيع – التي يجب تحويلها للتصدي لتغير المناخ.

11- مواءمة جميع تدفقات التمويل لمجموعة البنك الدولي مع أهداف اتفاق باريس لدعم التزامات البلدان المتعلقة بالمناخ.

12- يعتزم البنك الدولي مواءمة جميع العمليات الجديدة مع اتفاق باريس بحلول 1 يوليو 2023.

13- بالنسبة لذراع مجموعة البنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيتم مواءمة 85% من عمليات القطاع الحقيقي المعتمدة من مجلسي الإدارة ابتداء من 1 يوليو 2023، و100% من هذه العمليات بدءا من 1 يوليو 2025.

14- تم تقديم أكثر من 83 مليار دولار من التمويل المناخي على مدى خمس سنوات، بما في ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار دولار عام 2020.