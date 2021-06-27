شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تكشف كيف نجحت الحكومة في دعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال-تيك التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، دوره في دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذي يسهم في رفع مُعدلات نمو الاقتصاد الوطني، ونجح المركز منذ تأسيسه في سبتمبر 2010 في لتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي، ونرصد أبرز 10 أرقام تكشف نجاح المركز في دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال وهي..

1- 94581 متدرب حصل على دورات في بناء قدرات الأفراد.

2-223 شركة منشئة تم تأسيسها من خلال مركز الإبداع.

3- 3598 فكرة متولدة من مركز الإبداع.

4- 247 شركة صغيرة ومتوسطة تم دعمها من مركز الإبداع.

5- 5758 رائد أعمال مدعوم من مركز الإبداع.

6- 456 مليون جنيه تمويلات لرواد الأعمال.

7- 1008 شركة ناشئة حصلت على دعم من مركز الإبداع.

8- تم تأسيس مجمعين إبداع.

9- 14.1 ألف فرصة عمل متولدة.

10- 1020 مشاركة مع كيانات وأفراد.

تم البدء فى مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي في المحافظات لتحقيق العدالة في التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز في الجامعات في كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ وتضم المرحلة الثانية من المشروع إنشاء 5 مراكز أخرى في الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في 5 محافظات إضافية.

كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع والتي نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة؛ بالإضافة إلى افتتاح مركز الابداع التكنولوجي في برج العرب والذي يعد نموذجا للتعاون المصري اليوناني القبرصي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.