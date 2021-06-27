شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود الهواتف الصغيرة إلى الواجهة مرة أخرى؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نمو الهواتف الذكية بشكل أكبر وأكبر كان هناك احتياج من فئات كثيرة من المستخدمين الذين طالبوا باستعادة الهواتف الأصغر حجماً والأكثر سهولة فى الجيب، تتراوح هذه الأسباب من الحنين إلى الهواتف العملية مثل معiPhone 12 Mini الذى أصدرته آبل فى 2020، وهو صغير بشكل إيجابى وفقًا لمعايير كما كان أداؤه جيدًا فى المراجعات ، حيث أشارت بعضها إلى أن هذا كان "iPhone حديثًا قادرًا تمامًا بحجم لا يتعدى يدك وفقا لما نقله موقع Digitartlends ، ولكن برغم مطالبات قطاعات عديدة ول العالم لهذا النوع من الهواتف الصغيرة إلى أنة بعض تقارير اشارت بأن آبل ستتوقف عن تصنيع الهواتف الصغيرة بعد تحقيق الهواتف ذات الشاشات الكبيرة إيرادات أكبر من جانب المستخدمين.

مع الصخب الموجه للهواتف الصغيرة والنقد القائل بأن هواتف أندرويد أصبحت كبيرة ، قد يغفر المرء للاعتقاد بأن صانعى أندرويد يتجاهلون عمداً سوقاً كبيرة محتملة، حيث أثبت iPhone 12 Mini من Apple أن هذا خطأ، وفى تجربة استحوذت على الانتقادات النموذجية الموجهة إلى الهواتف الأصغر (الأضعف، سيئة التصميم ، الرخيصة) ، كان أداء iPhone 12 Mini ليس قويا مقارنة بالكواتف التى تحتوى على شاشة كبيرة.

تمتلك Apple عادةً القوة السوقية للدفع نحو الأشياء التى قد يُعتقد أنها لا يمكن تصورها ، بدءًا من البطاريات التى لا يمكن الاستغناء عنها إلى الهواتف التى لا تحتوى على مقابس أو شواحن لسماعات الرأس، إذا كان بإمكان أى شخص إحياء الهواتف الصغيرة قد تكون شركة آبل.

و آيفون مينى 12 ليس هاتف آبل الصغير الوحيد، حيث تقدم الشركة هاتفًا بشاشة أصغر فى iPhone SE، يُقال أن هذا الهاتف سيحصل على جزء ثانٍ ، لذا ربما هناك اهتمام بالهواتف الصغيرة، فبينما يحتوى iPhone SE على شاشة أصغر حجمًا ، فهو أيضًا هاتف أرخص بكثير. أولاً iPhone 5S ، ثم iPhone 8، تشير التقارير إلى أن Apple تطور هذا الهاتف فى المستقبل إلى طراز 6.1 بوصة ، واحد مبنى على iPhone XR أو iPhone 11.

وبدون أرقام من Apple من الصعب معرفة ما إذا كان iPhone 12 Mini" فاشلًا، ولكن من الواضح أنه لا يبيع مثل الموديلات الأخرى والسبب الرئيسى بسيط: يُنظر إلى جهاز iPhone 12 العادى على أنه قيمة أفضل - 100 دولار إضافية لشاشة أكبر وعمر بطارية أفضل، هذه السمة الأخيرة هى التى أقنعت الأشخاص الذين ربما يفضلون جهازًا أصغر لشراء iPhone 12 بدلاً من ذلك، وفقا لـ"آفى جرينجارت" المحللTechsponential .

إذا لم تستطع Apple بكل نطاقها وخبرتها، بيع الهواتف الصغيرة.. فماذا تستطيع الشركة؟

العديد من قيود الهاتف الصغير لا يمكن التغلب عليها. أنت بحاجة إلى مساحة فعلية لتخزين أجهزة الكاميرا، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بما يكفي، يمكن أن تعمل Apple أيضًا للحصول على أكبر قدر ممكن من الشاشة فى هيكل صغير بقدر الإمكان ، لكنها ستظل أصغر من أن تقوم بعمل حقيقي، هذا هو السبب أيضًا فى العديد من الهواتف الذكية ذات القيمة العالية يتم وضع الشاشات الكبيرة كميزة.

وأضاف جرينجارت "تعد الهواتف الذكية مهمة ومفيدة للغاية لدرجة أن المستهلكين ينجذبون نحو الشاشة الأكبر التى تناسب أيديهم بشكل غير مريح إلى حد ما ومع ذلك عند التفكير فى iPhone 12 Mini و iPhone SE الأصغر حجمًا، يجدر بنا أن نتذكر أن iPhone يتمتع بشعبية كبيرة لدرجة أن مكانة آبل ستكون نجاحًا كبيرًا بالنسبة لمعظم البائعين الآخرين ".

من جهة أخرى قد لا تثبت معاناة iPhone 12 Mini وحدها أن الهواتف الصغيرة انتهت ربما كان الهاتف باهظ الثمن، ربما كان عمر البطارية ضعيفًا جدًاا وربما أراد الناس تلك الكاميرا الإضافية.