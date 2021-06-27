شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق للغاية حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10761 نقطة، مسجلا اعلى مستوى عند 10795 وادنى مستوى عند 10757 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التحرك العرضي ما بين مستوى 10650 ومستوى 10800 نقطة حتى اختراق احدهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,747 بينما مستوى المقاومة هو 10,785 نقطة