شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولاته عند ادنى مستوى له خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 255 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 252 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 262 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 252 فلس وبين مستوى المقاومة هو 257 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط