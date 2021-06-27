شكرا لقرائتكم خبر عن متحدة (URC) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 61.10 فلس خلال جلسة الخميس الماضي، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 54 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 64 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 59.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 62.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط