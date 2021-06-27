شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 290 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه امكانية انخفاض السهم لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى اول ثم 190 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 282 فلس وبين مستوى المقاومة هو 293 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط