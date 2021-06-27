شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 19.40 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يواصل السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 21 فلس،شرط بقاء السهم اعلى مستوى 18 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.8 وبين مستوى المقاومة هو 20.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد