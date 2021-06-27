شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يواصل الانخفاض -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض طيلة الاسبوع الماضي، حيث اغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 385 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 375 فلس كمستوى اول ثم 345 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 381 فلس وبين مستوى المقاومة هو 386 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط