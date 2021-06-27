شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 515 فلس، في ظل تدني كمية التداول، لينزلق بعدها السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 475 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 525 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 503 فلس وبين مستوى المقاومة هو 520 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط