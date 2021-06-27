شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 163 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 157 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 167 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 160 فلس وبين مستوى المقاومة هو 164 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط