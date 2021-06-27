شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يسجل ادنى مستوى في شهرين ونصف -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ شهر منذ منتصف شهر ابريل الماضي، حيث اغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1.655 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في شهرين ونصف، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1.69 ريال، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لمستوى الدعم التالي عند 1.57 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.71 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط