شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 27-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة الارتفاع وتراجع ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 4.60 ريال، مصحوبا بتدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 4 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى4.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط