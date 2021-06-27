شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تعلن جوائز التميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعلن «اقتصادية دبي» عن الفائزين بالدورة ال 27 من جوائز التميز لقطاع الأعمال؛ وذلك يوم غد الاثنين خلال حفل افتراضي، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية من «كوفيد -19».

ومن المقرر الإعلان عن 26 فائزاً من مختلف القطاعات الاقتصادية بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة عام 2020، والتي تشمل بشكل أساسي: جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وتعد جوائز التميز لقطاع الأعمال أحد أبرز المكونات الرئيسية في المبادرات التي أطلقتها «اقتصادية دبي» حتى الآن.

وقد شهدت دورة تقييم جوائز التميز لقطاع الأعمال 2020 إطلاق فئة جديدة ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة؛ وهي فئة قطاع الخدمات الذكية لتقييم قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية لكفاءتها في ضوء دورها في التحول الرقمي للخدمات عبر دبي والإمارات.

وقالت شيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في «اقتصادية دبي»: «تلعب جوائز التميز لقطاع الأعمال والبرامج التابعة لها دوراً رئيسياً في تعزيز ثقافة تبادل المعرفة وتنمية القدرات داخل مجتمع الأعمال وعبر الخدمات في دبي وخارجها».

وشهدت الدورة ال27 من جوائز التميز لقطاع الأعمال 100 مُقيِّم، بمن في ذلك 40 مشاركاً جديداً تم تدريبهم عبر الإنترنت على معايير وعمليات الجوائز.