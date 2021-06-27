شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء مرضى السرطان» تنظم غداً «الملتقى الخليجي الأول للناجين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان؛ المؤسسة المجتمعية ذات النفع العام المعنية بنشر الوعي حول مرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لعلاجه، غداً الاثنين، «الملتقى الخليجي الأول للناجين 2021» افتراضياً، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان تحت شعار «معاً ننتصر».

ويسلط الملتقى - الذي يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الضوء على تجارب الناجين في هذه الدول، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم العلاجية، وأبرز القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.

وسيمثل كل دولة من دول مجلس التعاون في الملتقى أحد الناجين من السرطان؛ لمشاركة الحضور تجربته مع المرض والصعوبات التي واجهته وكيفية تجاوزها على المستوى الشخصي والمجتمعي.

كما تشارك في الملتقى جمعيات متخصصة؛ هي: جمعية البحرين لمكافحة السرطان، والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، والرابطة العُمانية لسرطان الثدي، وجمعية زهرة، والجمعية القطرية للسرطان، والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، إضافة إلى جمعية أصدقاء مرضى السرطان ومقرها الشارقة.

وتتحدث في الملتقى الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إضافة إلى مداخلة خاصة للدكتور وليد عبد الله أحمد البطاطي من مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، وفقرة خاصة للناجية والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ياسمين يسري.

وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي: يأتي تنظيم الجمعية للملتقى ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، والرامية إلى حشد الجهود المجتمعية والمؤسسية؛ لمكافحة مرض السرطان ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه، وترسيخ ثقافة الفحوصات الذاتية؛ بهدف التقليل من الإصابة بهذه الأمراض، خاصة أن الملتقى يعد الأول من نوعه لجهة ابتعاده عن الجانب التخصصي الطبي والسعي إلى تسليط الضوء على تجارب ملهمة ومؤثرة على مستوى دول مجلس التعاون لمرضى عايشوا المرض وتغلبوا على جميع التحديات والصعوبات التي واجهتهم؛ وذلك بهدف توجيه رسائل توعوية تحفز أفراد المجتمع على الالتزام الشخصي باتخاذ الإجراءات الفاعلة؛ للمساهمة في الحد من تأثير المرض على الشخص والمجتمع المحيط به.

وأضافت: يسعدنا مشاركة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان في تنظيم الملتقى والذي يؤكد أهمية تضافر جهود المؤسسات الخليجية المعنية لمحاربة المرض وإبراز دور الجهات الداعمة للمرضى.

من جانبه، قال الدكتور خالد أحمد الصالح الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان: يعكس هذا التجمع الخليجي العلمي حرصنا جميعاً على وحدتنا الخليجية وفخرنا بهذا الاتحاد الذي يجمع الكثير من الخبرات الفاعلة والمتحمسة؛ لخدمة مجتمعاتها في مجال مكافحة السرطان.