شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة أبوظبي»: 8 التزامات لزيارة الشواطئ خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

دعت هيئة البيئة – أبوظبي، زوار الشواطئ من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بعدة نصائح خلال زيارة شواطئ الإمارة، في فصل الصيف، للاستمتاع برمال الشواطئ النظيفة، ومياهها الصافية، ومناظرها الخلابة، في زيارات آمنة بيئياً.

وتضمنت النصائح الانتباه لأعشاش الطيور والنباتات والحيوانات، وتجنب إزعاج أي حيوانات أو نباتات برية، وتجنب التقاط الأصداف، والاتصال والإبلاغ في حال وجود حيوان مصاب أو ميت أو في حال ملاحظة أي شيء غريب أو غير عادي على الشاطئ أو في البحر، من خلال إبلاغ فريق طوارئ هيئة البيئة - أبوظبي عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمركز أبوظبي للاتصال الحكومي على رقم 800555.

وشملت النصائح أيضاً استخدام ألعاب الشاطئ الصديقة للبيئة، والتي إذا ضاعت لا تكون ضارة بالبيئة، ومراقبة الحياة البرية من مسافة بعيدة، والتخلص من النفايات دائماً بطريقة مسؤولة للحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم إلقاء أعقاب السجائر على الرمال والتخلص منها في زجاجة مياه يمكن رميها بعيداً بشكل مسؤول، وعدم إحضار الكثير من الأشياء، وعدم نسيان أخذ كل ما تم إحضاره لزيارة الشواطئ.

وأكدت الهيئة أنها تركز على جودة المياه البحرية من خلال برامج مراقبة طويلة المدى، تسعى من خلالها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي.