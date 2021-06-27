شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 98% من أعمال بناء مبنى جمعية الصحفيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المقر الجديد لجمعية الصحفيين 98 في المئة، والذي يتم تنفيذه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتخصيص أرض البناء ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم لإنشاء المبنى.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين للمقر الجديد في منطقة المحيصنة 2 بدبي اطلعوا خلالها على سير العمل في المبنى.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن مساحة المبنى تبلغ حوالي 1915 متراً مربعاً ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة، حيث يضم الطابق الأرضي صالة استقبال وقاعات تدريب وورش عمل للإعلاميين وصالة تحرير الأخبار، وقاعة مخصصة لمعارض الصور والفن التشكيلي.

وأضاف: إن المبنى يضم مكاتب للإدارة وقاعات الاجتماعات حيث تم تخصيص الطابقين الثاني والثالث للاستثمار، فيما يشتمل الطابق الرابع على قاعة استقبال كبار الضيوف، وقاعة رئيسية للتدريب والأنشطة، كما يضم المبنى مصلى ومواقف للسيارات خارجية وأرضية لحوالي 54 سيارة، مع تخصص مواقف للمركبات الكهربائية.

وأوضح أن المبنى يتسم بمراعاة معايير الاستدامة ذات الأبعاد المستقبلية وبما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، مع استخدام مواد ذات قيمة جمالية تتداخل مع التكنولوجيا الحديثة في تشييد المبنى الذي ستصل مساحته الإجمالية إلى نحو 35,000 قدم مربعة.

واستمع مجلس إدارة الجمعية خلال الزيارة من استشاري المشروع والشركة المنفذة إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع المختلفة بدءاً من أعمال الحفر وحتى الصورة النهائية للمبنى في الوقت الحالي.

وفي ختام الجولة شاهد أعضاء مجلس الإدارة الصورة البانورامية لواجهة المبنى التي تضيء بعلم دولة الإمارات بعد الغروب.

حضر الجولة حسين المناعي نائب رئيس الجمعية، وفضيلة المعيني أمين السر، وحسن عمران أمين الصندوق، والدكتور أحمد المنصوري ومحمد سعيد الطنيجي ورائد الشايب وسلامة الكتبي أعضاء مجلس الإدارة.(وام )