شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة للصحافة يتلقى 51 طلب التحاق بـ «إثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عقد النسخة الثالثة من برنامج «إثمار» عن بُعد عبر برامج وسائل الاتصال المرئي، في الفترة من 5 يوليو المقبل حتى 14 منه، ويستهدف البرنامج التدريبي السنوي الطلبة من سن 10 إلى 17 عاماً، من خلال خطة تدريبية شاملة تسهم في تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجيل الصاعد وتعريفهم بمفاهيم العمل الصحفي والإعلامي، بالتعاون مع عدد من الجهات والشخصيات الإعلامية المشهود لها بالكفاءة والمهنية.

وشهدت النسخة الثالثة التي اتخذت «فنيات صناعة المحتوى» محوراً عاماً لها، استقبال 51 طلب التحاق عبر المدارس والجهات المعنية بالنشء.

ومن المزمع أن يعقد النادي المقابلات التقييمية للمرشحين اليوم الأحد، حيث يتم اختيار 20 طالباً من بين المرشحين وفقاً لمنهجية ومعايير تضمن اهتمام الطلبة بموضوع التدريب والمهارات الأساسية اللازمة، ومدى استعداهم، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج المرجوّة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.ويتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية، وتدريبات نظرية وعملية، تشمل كافة مراحل صناعة المحتوى المكتوب والمرئي.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص البرنامج الذي يحظى بإقبال متزايد سنوياً، على مواصلة أهدافه في بناء الكوادر الإعلامية وتنمية مهاراتهم، مشيراً إلى دور البرنامج في استكشاف المواهب الإعلامية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية للمساهمة في إعدادهم لصناعة المشهد الإعلامي وتطويره.

ووجّه خالص الشكر والعرفان للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لدعمه الدائم لأنشطة النادي ومتابعته المستمرة لبرنامج «إثمار»، انطلاقاً من حرصه على تنمية الثقافة الإعلامية لدى النشء وبناء مهاراتهم الإعلامية.