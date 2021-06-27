شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة حجز موعد «PCR» المنزلي للراغبين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلن المختبر المرجعي الوطني التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، عن إتاحة إمكانية حجز موعد لإجراء فحص مسحة الأنف PCR الخاصة بفيروس «كوفيد-19» في المنازل للمواطنين والمقيمين الراغبين في إجراء الفحص في أبوظبي.

وأفاد المختبر الوطني أنه يمكن للمقيمين في إمارة أبوظبي حجز الموعد لإجراء فحص PCR من خلال الاتصال عبر الهاتف على الرقم 800675 والدفع عن طريق الإنترنت، ومن ثم سيقوم أعضاء فريق المختبر بزيارة المراجعين في المنزل وأخذ العينة منهم وفقاً للإجراءات الاحترازية للحدم من انتشار فيروس «كوفيد-19» للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المختبر أن الخدمة تتم عن طريق 3 خطوات بسيطة وهي «اختيار الخدمة المناسبة والاتصال على 800675 لحجز موعد» حيث تتوفر الخدمة الأساسية خلال 12 إلى 24 ساعة، والخدمة المميزة خلال 6 ساعات، والخدمة الخاصة VIP من 3 إلى 4 ساعات.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية لحجز الموعد تتمثل في الدفع عبر الإنترنت، حيث سيصل للمتعامل رابط عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بعد تأكيد عملية دفع الرسوم المقررة لكل خدمة يختارها المراجع حين حجز الموعد، والخطوة الثالثة هي البقاء في المنزل وانتظار فريق العمل المكلف بإجراء مسحة PCR بكل سلاسة ويسر.

وأكد المختبر المرجعي الوطني أن خدمة فحص PCR لفيروس «كوفيد-19» تتوفر طوال أيام الأسبوع ماعد يوم الجمعة، من السبت إلى الخميس، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى السادسة مساءً.