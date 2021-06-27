شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ أبوظبي»: إيصال 18 مليار جرعة لقاح نهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي، أن «ائتلاف الأمل» يعمل على تسهيل الوصول العالمي إلى لقاحات «كوفيد - 19»، من خلال توفير حلول لوجستية شاملة ومتكاملة لمُصنعي اللقاحات والجهات الموردة له والجهات والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، وتوظف أبوظبي من خلال الائتلاف قدراتها وإمكانياتها وتستفيد من موقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة لثلثي سكان العالم، ومن قدرات شركائنا الرائدين على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والنقل.

وذكر أن «ائتلاف الأمل» يعتبر أكبر مبادرة في الجهود اللوجستية التي تُعد الأكثر تكاملاً وشمولية من نوعها في التاريخ الحديث، حيث يسعى إلى توفير إمدادات اللقاحات للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

120 مليون جرعة لقاح

وأفاد ساتون بأنه يُمكن لمنشأة التخزين البارد وفائق البرودة في منطقة «خليفة الصناعية» في أبوظبي استيعاب ما يزيد على 120 مليون جرعة لقاح من أي نوع في درجات حرارة تتراوح من +8 إلى -30 درجة مئوية.

وقال: «بالإضافة إلى ذلك، يُمكننا تخزين أكثر من 11 مليون جرعة لقاح في درجات حرارة شديدة البرودة تصل إلى -80 درجة مئوية، كما يُمكن لسلسلة توريد اللقاحات لدينا إيصال 6 مليارات جرعة لقاح سنوياً، مما يضعُنا في موقعٍ يُمكننا فيه الوصول إلى أي جزء من العالم.

وبالتعاون مع شركائنا في مجال الخدمات اللوجستية والشحن والنقل، نعمل على دعم وتوسيع هذه القدرة لنتمكن من إيصال 18 مليار جرعة لقاح بنهاية 2021».

توزيع اللقاحات

وحول إسهام «ائتلاف الأمل» في تسريع وتيرة جهود توزيع اللقاحات في العالم، أجاب ساتون بالقول: «يقوم الائتلاف بإيصال اللقاحات إلى العديد من البلدان وفقاً لاحتياجها لها، وبفضل الموقع الجغرافي لمدينة أبوظبي والذي يُمثل بوابة لأكثر من 3.6 مليار مستهلك حول العالم، وبفضل القدرات الاستراتيجية لشركائنا سيتمكن ائتلاف الأمل من الوصول إلى 170 وجهة حول العالم في غضون ساعة إلى 10 ساعات بالطائرة، حتى الآن، قُمنا بتسليم أكثر من 27 مليون جرعة لقاح لأكثر من 31 دولة مختلفة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية».

وأضاف: ندرك بأن مجرد توصيل اللقاح قد لا يكفي، لذا أطلقنا مؤخراً أول خدمة تطعيم داخل الإمارات بالتعاون مع شريكنا في قطاع الرعاية الصحية «فيا ميديكا»، وهذه الخدمة فريدة من نوعها في مجال التحصين ضد فيروس كوفيد -19، لأنها تجمع بين توصيل اللقاح والاستفادة الفعلية من الخبراء في المجال الطبي واللوجستي.

وتُمكن هذه الخدمة البلدان والمجتمعات التي تمتلك قدرات طبية ولوجستية محدودة من تطعيم سكانها بسرعة وكفاءة. في نفس الوقت، نعمل على إعداد القدرات ودعم الجهود للمستقبل من خلال تدريب الموظفين العاملين في القطاع الطبي واللوجستي في الدولة على كيفية التعامل مع مثل هذه المنتجات الحساسة.

وتابع: من جهة أخرى، عقدنا في مارس 2021 أول قمة عالمية للتحصين والخدمات اللوجستية في أبوظبي بالتقنية الافتراضية، وكان هدفنا من هذه القمة جمع القادة والمنظمات التي تقود المعركة العالمية ضد الوباء وإيجاد حلول لوجستية جديدة قابلة للتطوير لتحقيق رؤية ائتلاف الأمل في التوزيع الشامل والعادل للقاحات حول العالم.

‏6 شركاء مؤسسين

وذكر أنه تم تشكيل الائتلاف بتعاون 6 شركاء مؤسسين هم: دائرة الصحة - أبوظبي، وموانئ أبوظبي، وشركة الاتحاد للشحن، وشركة رافد، ‏وشركة سكاي سيل، بالإضافة إلى شركة بوابة المقطع.‏