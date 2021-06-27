شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات إنشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية صديق للبيئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هناك بالفعل مقر جاري إنشائه للشركة المصرية للاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تصميم المقر الجديد بطراز معماري متفرد يربط التقدم التكنولوجي ويعكس انسيابية المبنى والحركة به، كما أن المبنى مصمم صديق للبيئة GREEN BULDING، ويتبع أقصى درجات حماية البيئة وأحدث النظم التكنولوجية ليكون أحد المباني التي تفخر بها بمشروع العاصمة.

أضاف "حامد"، في حوار لـ"الخليج 365"، ردًا على إطلاق عروض لخطوط جديدة أو باقة خدمات جديدة بمناسبة افتتاح العاصمة الإدارية، أنه عادةً ما ترتبط إطلاق عروض جديدة بحالة السوق، ولكن الشركة سوف تدرس إطلاق هذه العروض في حينه.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد واصلت نجاحاتها خلال العام 2021، واحتلت المركز 64 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لمؤسسة فوربس، والتي تصدرها بشكل دوري وتقوم فيها بتصنيف الشركات وفق منهجية محددة تستند إلى ثلاثة معايير، هي القيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

ونجحت المصرية للاتصالات في التقدم 27 مركزا بقائمة فوربس لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المرتبة 64 مقارنة بالمركز 91 في 2020، وذلك تحقيقها مبيعات وصلت قيمتها إلى ملياري دولار وصافي أرباح بقيمة 310 مليون دولار، وحجم أصول يصل إلى 5.4 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار.