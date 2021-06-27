شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تفاصيل دعم البنك الدولى للدول الإفريقية لتطعيم 400 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزراء المالية الأفارقة ومجموعة البنك الدولي مؤخرا لتسريع وتيرة توزيع اللقاحات في القارة وتجنب ظهور موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا.

وتعزيزا لهدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في تطعيم 60% من سكان القارة بحلول عام 2022، أعلن البنك الدولي والاتحاد الأفريقي أنهما يشتركان في دعم مبادرة فريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في أفريقيا بالموارد اللازمة للسماح لبلدان القارة بشراء اللقاحات تعرف على التفاصيل..

1 - تستهدف المبادرة تلقيح نحو 400 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا بتمويل من البنك .

2 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس عن سعادته لدعم البلدان الأفريقية.

3 - يتوفر لدى البنك الدولي 12 مليار دولار لتمويل اللقاحات لمساعدة البلدان المعنية على شراء اللقاحات وتوزيعها .

4 - وافق البنك الدولي بالفعل على عمليات لدعم نشر اللقاحات في 36 بلدا.

5 - ويتوقع البنك أنه بحلول نهاية يونيو سيدعم جهود التلقيح في 50 بلدا، يقع ثلثاها في أفريقيا.

6 – تم التفاوض على شراء 220 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون مع خيار لشراء 180 مليون جرعة أخرى .

7 - تقود مؤسسة التمويل الدولية، تحالفاً لمساندة إنتاج اللقاحات في منطقة أفريقيا.