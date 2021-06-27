شكرا لقرائتكم خبر عن 53 % ارتفاعًا في صادرات مصر من الألومنيوم أول 4 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الالومنيوم بنسبة 53% لتسجل 256 مليون دولار خلال الفتره من يناير الى أبريل 2021 مقابل 168 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف على التقرير الشهري الصادر من المجلس التصديري لمواد البناء، أن ايطاليا تصدرت الدول المستقبلة للألمونيوم من مصر بما قيمته 115.7 مليون دولار مقابل 90.6 مليون دولار بنسبة ارتفاع 28 %.

وجاءت المغرب في المركز الثاني واستقبلت بما قيمته 14.7 مليون دولار مقابل6.6 مليون دولار بنسبة ارتفاع 122% ثم إسبانيا سجلت

الصادرات لها 14.03 مليون دولار مقابل 65 مليون دوللار بنسبة ارتفاع 121 %.