شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير ثيودور ليرنر.. اقترض 250 دولاراً من زوجته ليؤسس شركته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثيودور إن ليرنر، هو ملياردير ومطوّر عقاري أمريكي، ومالك سابق لفريق «واشنطن ناشونالز» لكرة البيسبول، كما أنه مؤسس شركة العقارات «ليرنر إنتربرايسيز» التي تعد أكبر شركة خاصة مالكة للأراضي في منطقة واشنطن العاصمة، حيث تمتلك عقارات تجارية وسكنية وفندقية، إضافة إلى «أرصفة تشيلسي» على الجانب الغربي من مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي عام 2015، اعتبرته مجلة «فوربس» أغنى شخص في ولاية ماريلاند. يشار إلى أن ثروته الصافية تبلغ 4.8 مليار دولار.

ولد ليرنر في ال15 من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1925 في شمال غرب واشنطن العاصمة، وهو الأكبر من بين ثلاثة أطفال. التحق بمدرسة ريموند الابتدائية، ومدرسة مكفارلاند بعد ذلك. وفي عام 1944 تخرج في مدرسة روزفلت الثانوية. خدم في الجيش الأمريكي خلال الجزء الأخير من الحرب العالمية الثانية، ثم تابع دراسته في جامعة جورج واشنطن، حيث حصل على شهادة الدبلوم، وفي عام 1949 حصل على شاهدة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن. وخلال دراسته الجامعية، عمل مندوباً مبيعات عقارية في عطلات نهاية الأسبوع، ما أثار اهتمامه في مجال العقارات.

وفي عام 1952، اقترض 250 دولاراً من زوجته وأسس شركة العقارات «ليرنر إنتربرايسيز» في روكفيل بولاية ماريلاند. وتعمل الشركة في المقام الأول في جميع أنحاء واشنطن العاصمة، وهي أكبر مطور عقاري في المدينة الأمريكية.

ومن بين مشاريع شركة «ليرنر» مشروع مشترك في أرصفة تشيلسي، وهو مجمع رياضي وترفيهي بمساحة 30 فداناً على ضفاف نهر هدسون في مدينة نيويورك، وتشمل مراكز التسوق التي يضمها المشروع «وايت فلينت» و«دوليس تاون سنتر»، فضلاً عن آلاف المنازل والشقق والعديد من مباني المكاتب. كما لعب ليرنر دوراً في تطوير مراكز تسوق أخرى في منطقة واشنطن، بما في ذلك «مركز تايسون كورنر» و«ويتون بلازا».

وكان المقر الرئيسي لشركة «ليرنر إنتربرايسيز» في روكفيل أول مبنى تجاري يشيد طبقاً لمعايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED في منطقة العاصمة، وحصل على العديد من جوائز التصميم والبيئة.

وكان امتياز فريق «واشنطن ناشونالز» مملوكاً لدوري كرة القاعدة الرئيسي MLB من 15 فبراير/ شباط 2002، حتى النقل الرسمي للملكية في 24 يوليو/ تموز من عام 2006. وأصبحت عائلة ليرنر المالكة لأغلبية الامتياز، وتسيطر على أكثر من 90% من الفريق. وفي عام 2018، تقاعد ليرنر عن إدارة الفريق، وتنازل عن هذا الدور لابنه مارك دي ليرنر.

كما أن عائلة ليرنر هي شريك في شركة «مونتريال سبورتس آند أنترتينمنت»، التي تمتلك فرق «واشنطن كابيتالز» و«واشنطن ميستكس» و«واشنطن ويزاردز».

حصل ليرنر على عدد من الجوائز، بما فيها جائزة الصفيحة الذهبية للتميز من الأكاديمية الأمريكية للإنجاز في عام 1990، وفي عام 2003 دخل قاعة مشاهير الأعمال في واشنطن.

وفي ال17 من يونيو/ حزيران من عام 1951، تزوج ليرنر من أنيت، ورزق منها بثلاثة أطفال هم: مارك وديبرا ومارلا.