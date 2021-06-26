شكرا لقرائتكم خبر عن الإنفاق الحكومي يرتفع 0.7% في 2020 ليلامس 174 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي لدولة الإمارات خلال العام الماضي 2020 بنسبة 0.7% ليصل الإجمالي إلى 173.7 مليار درهم، مقارنة مع العام الذي سبقه والذي بلغ فيه 172.6 مليار درهم، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

كما زادت قيمة الأجور والرواتب للقطاعين العام والخاص 1.2% لتلامس حاجز 109 مليارات درهم، مقارنة مع 107.7 مليار درهم في 2019، ووصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 12 ملياراً. وبلغت تعويضات المشتغلين 493 مليار درهم.

بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 142 ألف درهم في 2020، مع العلم بأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بلغ 1.31 تريليون درهم.

وأسهم قطاع المشروعات غير المالية بالحصة الأكبر 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2020 تمثل ما قيمته 1.08 تريليون درهم، ثم الأنشطة المالية والتأمين بحصة 9.8% بواقع 130 مليار درهم، وخدمات الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 7.8% بقيمة 102.3 مليار درهم، وأخيراً أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 0.8%، بقيمة 10 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 1.23 تريليون درهم، في حين بلغت قيمة الواردات 906.7 مليار درهم. وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للقطاع الخاص 12.5% ليصل إلى 483 مليار درهم، مقارنة مع 552 ملياراً في 2019.

مرونة

وأثبت الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على مر العقود الماضية، قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعامله الفعال مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وجاء الأداء الاقتصادي للدولة في عام 2020 أفضل من المتوقع في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، نتيجة الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الاستباقية والحُزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، والقائمة على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية، إضافة إلى نهج يعتمد التنويع الاقتصادي.

عام استثنائي

وكان 2020 عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات الاقتصادية والصحية التي أصابت أكبر الاقتصادات العالمية، ولم تكن دولة الإمارات بمنأى عن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذا التأثر، خصوصاً أن اقتصاد الدولة مرتبط من خلال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والسياحة والقطاع اللوجستي، بحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمي التي تراجعت بشكل ملحوظ في عام 2020 على مستوى العالم. إلا أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة، والحزم الاقتصادية الداعمة، كان لها دور إيجابي في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى النشاط الاقتصادي بشكل خاص.

وتواصل دولة الإمارات سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.

خطة تعافٍ

واعتمدت حكومة دولة الإمارات خطة متكاملة ومرنة للتعافي والنهوض الاقتصادي، تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع العديد من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتألف من حزمة كبيرة من المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، وتم إنجاز 46% من مبادرات المرحلة الأولى، وبلغت قيمة إجمالي حُزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ما يزيد على 388 مليار درهم؛ الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.

تقدم مستمر

وتقدمت دولة الإمارات 4 مراتب إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر «بلومبيرج» لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، محققة 66.4 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم على دول مثل هونج كونج وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

واعتمدت «بلومبيرج» في تصنيفها على مقاييس ومنهجيات رئيسية للدول، مثل إمكانيات نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود المتعلقة بالفيروس في الاقتصاد، وحرية تنقل الأشخاص، فضلاً عن زيادة معدل الإصابات، والقدرة على القيام بالاختبارات المطلوبة والإجراءات الاحترازية للتعامل من فيروس «كوفيد 19».

وتمكنت الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة التي اتخذتها منذ تفشي الوباء، حيث تعاملت مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية وبقدر أقل من تعطيل الأعمال والمجتمع.

وتعتبر الوفيات المسجلة في الدولة من بين الأقل في العالم؛ إذ لا تزيد على 0.4% فقط شهرياً.