شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمركى 2 بندقية ضغط هواء وعدد من أجهزة اللاسلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى ل 2 بندقية ضغط هواء وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية من الأقراص المخدرة والمكملات الغذائيةبالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل ، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 12 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت ، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طائره لاسلكية مزوده بكاميرا وجهاز تحكم عن بعد ومنظار قنص للبنادق و ٢بندقية ضغط هواء ( صيد ) و٤ جهاز لاسلكي و ١٦ حذاء عسكري و٧٣٠ طلقة خرسانية و ٧٢٠٠ قرص سولبادين المخدرة و٧٠ علبة سنترام مكمل غذائي و٣٣ لتر بروتين لفرد الشعر و ٦٦خصلة شعر بوزن ١٦ كيلو جرام و٧ بلاي استيشن و٤٣ كيلو عسل نحل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقام بالضبط كل من عرفات محمد ، خالد عصمت ،احمد ممدوح ، حماد علي ، محمود مرتضي ، محسن برغتلي ، أحمد عوض، محمود حافظ ، عبد الرحمن حمدي تحت إشراف محمد حمدي المشرف بإدارة الحركة وبحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد وعبد المنعم ثابت مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 642 ألفا و 272 جنيها .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .